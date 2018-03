F. C. Porto vence e deixa Sporting em risco

JN Ontem às 22:28 Facebook

Twitter

O F. C. Porto venceu (2-1), esta sexta-feira, o Sporting no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 25.ª jornada. Marcano e Brahimi foram os autores dos golos dos azuis e brancos. Rafael Leão marcou pelos leões.

Numa primeira parte equilibrada, o F. C. Porto deu o primeiro sinal de perigo por Marega, aos 13 minutos. O avançado dos azuis e brancos cabeceou ao poste e, na recarga, voltou a tentar a sorte com um remate, mas Bryan Ruiz evitou o golo em cima da linha.

O Sporting foi crescendo na partida e, aos 21 minutos, Casillas negou o golo a Doumbia que, após assistência de Bruno Fernandes, tentou a sorte, mas valeu a atenção do guarda-redes da equipa da casa.

Aos 17 minutos, um caso que levou a muitos protestos no banco dos leões. Doumbia caiu na grande área após uma jogada com Diogo Dalot. O avançado reclamou a marcação de uma grande penalidade mas Artur Soares Dias, depois de recorrer ao videoárbitro, nada assinalou.

O F. C. Porto chegaria ao golo aos 28 minutos. Na sequência de um pontapé de canto, Marcano, de cabeça, fez o primeiro golo do encontro. Em cima do intervalo, Doumbia teve de abandonar o encontro devido a lesão, dando lugar a Rafael Leão. E foi mesmo o jovem avançado, já nos descontos, a estabelecer o empate no marcador. Brahimi perdeu a bola numa zona perigosa, Bryan Ruiz aproveitou e assistiu Rafael Leão, que, com um remate fortíssimo, não deu hipótese a Casillas e fez o 1-1.

A abrir a segunda parte, Brahimi colocou o F. C. Porto em vantagem. Numa jogada que começou em Otávio, Gonçalo Paciência cruzou para argelino que, de primeira, atirou para o fundo das redes de Rui Patrício.

Aos 62 minutos, o árbitro Artur Soares Dias expulsou dois socorristas do jogo, depois de uma confusão com Fábio Coentrão. Pouco depois, Bryan Ruiz viu o poste negar-lhe o golo do empate e perto do minuto 90, Casillas, com uma boa defesa, negou o golo a Montero. Marega, devido a lesão, abandonou o encontro de maca dando lugar a Reyes.

Com este resultado, o F. C. Porto lidera o campeonato com oito pontos de vantagem em relação ao Sporting e ao Benfica, que sábado recebe o Marítimo. Na próxima jornada, o F. C. Porto defronta o P. Ferreira na Capital do Móvel e o Sporting defronta, fora de casa, o Chaves.