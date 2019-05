F. C. Porto vence Sporting e fica mais perto do título

Hoje às 23:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto venceu esta quarta-feira o Sporting por 32-27, em jogo em atraso da quarta jornada do Grupo A da segunda fase da Liga de andebol, marcado pela grande eficácia do portista André Gomes, que marcou 10 golos.

Com este resultado, os 'dragões' ficam muito bem lançados para a conquista do título nacional, aumentando a sua liderança para 55 pontos, mais quatro que o perseguidor Sporting, e mais cinco em relação ao Benfica, que segue na terceira posição.

Sabendo da importância dos pontos em disputa, as duas equipas até entraram com algumas cautelas, arriscando pouco na finalização e cometendo alguns erros nas transições, que não deram azo a grande expressão pontual nos primeiros minutos.

Mas, embalados pelo apoio de um pavilhão repleto, os dragões começaram, paulatinamente, a cavar uma vantagem a partir dos 10 minutos, já se notando nessa fase a inspiração de André Gomes, que, com uma finalização irrepreensível, foi dando volume ao resultado.

O Sporting, mesmo sem deslumbrar, ainda conseguiu, nesta fase, controlar os números da desvantagem, mas nos derradeiros 10 minutos da etapa inicial, quebrou ofensivamente, marcando apenas três golos, o que permitiu ao F. C. Porto descolar com o 16-11 no tempo de descanso.

Os 'leões' ainda conseguiram reagir após o intervalo, impulsionados por Pedro Valdes, que conseguiu uma série de golos consecutivos, mas quando o F. C. Porto voltou a impor ritmo no jogo, a formação lisboeta foi incapaz de aguentar.

André Gomes foi, também na parte final, implacável na finalização, aumentando a sua conta pessoal e a vantagem da equipa portista, perante um adversário esforço, mas com já sem a frieza necessária para evitar o desaire, por um esclarecedor 32-27.

Ficha de Jogo:

Jogo no Pavilhão Dragão Caixa, no Porto

F. C. Porto - Sporting, 32-27.

Ao intervalo: 16-11.

Sob a arbitragem de Duarte Santos e Ricardo Fonseca, as equipas alinharam e marcaram:

F. C. Porto: Alfredo Quintana, Djibril Mbenge (3), Daymaro Salina (4), Aléxis Borges (3), Diogo Branquinho (4), António Areia (5), André Gomes (10), Victor Iturriza, Miguel Martins, Angel Hernández, Rui Silva (2), Thomas Bauer d Fábio Magalhães (1).

Treinador: Magnus Andersson.

Sporting: Alojosa Cudic, Edmilson Araújo (1), Carlos Ruesga (2), Frankis Carol (3), Valentin Ghionea (7), Ivan Nikcevic (2), Pedro Valdés (6), Tiago Rocha (3), Carlos Carneiro (2) e Luís Frade (1).

Treinador: Hugo Canela.

Marcha do marcador: 2-2 (05 minutos), 3-4 (10), 7-6 (15), 10-8 (20), 14-9 (25), 16-11 (intervalo), 19-13 (35), 21-15 (40), 24-19 (45), 27-21 (50), 30-23 (55) e 32-27 (resultado final).