O F. C. Porto venceu o Tondela (0-3), no Estádio João Cardoso, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga. Pepe, Óliver e Herrera marcaram os golos dos azuis e brancos.

Pepe marcou logo a abrir (11 minutos), Óliver, com um golaço, aumentou aos 52 minutos, e Herrera fechou as contas aos 74 minutos. Os dragões cimentam assim a liderança da Liga, com 57 pontos, mais quatro que o Benfica, na segunda posição, que tem 53 pontos, mas com menos um jogo (fecha a jornada frente ao Chaves, na segunda-feira).

Veja aqui os lances e casos do jogo: