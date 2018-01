F. C. Porto vence V. Guimarães depois de estar a perder

JN Ontem às 22:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dragões venceram (4-2), este domingo, o V. Guimarães no Estádio do Dragão em jogo da 17.ª jornada da Liga.

Com uma novidade no onze - Óliver foi titular, no lugar de André André -, o F. C. Porto entrou melhor na partida e teve a primeira oportunidade aos dois minutos: Marega isolou-se e tentou ganhar o duelo com Douglas, mas o guarda-redes do Vitória levou a melhor.

A equipa de Pedro Martins chegou ao golo aos 22 minutos. Na sequência de um cruzamento de Victor García, Raphinha, nas costas de Ricardo, encostou para o fundo da baliza de José Sá.

Os azuis e brancos chegaram à igualdade aos 57 minutos, por Aboubakar. Corona cruzou na direita e, com um remate de primeira, o camaronês desviou para o fundo da baliza. Bastou pouco tempo para o F. C. Porto chegar à vantagem. Cinco minutos depois, Brahimi deu a volta ao marcador. Alex Telles soltou para o argelino, que entrou na área, driblou Jubal e picou por cima de Douglas.

Marega, ao minuto 79, aproveitou uma boa assistência de Hernâni e de cabeça, fez o 3-1. O maliano, quatro minutos depois, bisou, após um cruzamento de Ricardo. O Vitória ainda reduziu, aos 88 minutos, por Héldon, após um erro de Reyes.

Com este triunfo, o F. C. Porto continua na liderança do campeonato, com dois pontos de vantagem em relação ao Sporting, que este domingo venceu o Marítimo. Na próxima jornada, a equipa de Sérgio Conceição defronta, fora de portas, o Estoril e o V. Guimarães defronta, também fora de portas, o Chaves.