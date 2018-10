F. C. Porto vence Varzim e é líder do grupo C

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:11 Facebook

O F. C. Porto venceu (4-2), esta quarta-feira, o Varzim em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Com um onze revolucionário - Sérgio Conceição não utilizou nenhum titular do jogo frente ao Feirense - o F. C. Porto fez a primeira ameaça por Hernâni mas foi o Varzim quem chegou à vantagem. Aos 30 minutos, o avançado Jonathan Rubio marcou um grande golo, após a marcação de um livre.

Em desvantagem, a equipa azul e branca tentou ir atrás do resultado e, aos 39 minutos, André Pereira viu o poste negar-lhe o golo. Não marcou André Pereira, marcou Bazoer, em cima do intervalo. Sérgio Oliveira iniciou a jogada, deixou em Hernâni, que dominou mal e a bola sobrou para Bazoer, que rodopiou e marcou de trivela.

Aos 73 minutos, Soares, que entrou aos 65 minutos no lugar de João Pedro, fez o 2-1 para a equipa da casa. Na sequência de um canto de Sérgio Oliveira, Soares, solto na grande área, cabeceou com precisão, levando a bola a entrar no poste mais longe de Emanuel Novo. Um minutos depois, Haman aproveitou um mau passe de Sérgio Oliveira e fez o 2-2. O avançado ficou com a bola, seguiu para a baliza e, isolado frente a Vaná, não falhou e fez o empate.

Aos 81 minutos, o F. C. Porto chegou ao 3-2 graças a um autogolo de Payne. Após um cruzamento de Adrián López, o central acabou por empurrar a bola para o fundo da própria baliza. Cinco minutos depois, André Pereira selou a vitória dos dragões.

Com este resultado, o F. C. Porto isolou-se no comando do Grupo C, com quatro pontos, mais um do que o Varzim, enquanto o Chaves detém um ponto e o Belenenses ainda está em branco.