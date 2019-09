F. C. Porto vence Young Boys no Dragão

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:53 Facebook

O F. C. Porto venceu, esta quinta-feira, o Young Boys (2-1) na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa. Soares bisou no encontro e esteve em destaque.

Os azuis e brancos inauguraram o marcador logo aos oito minutos, por Soares. O avançado brasileiro aproveitou um belo passe de Otávio da direita, recebeu com o peito e deu a Luís Díaz, que lhe devolveu para um remate certeiro.

Aos 14 minutos, Marchesín derrubou Assalé na grande área e o árbitro assinalou uma grande penalidade. Nsame não perdoou e fez o empate para a equipa suíça.

Ainda na primeira parte, aos 29 minutos, Soares devolveu a vantagem ao F. C. Porto. Luis Díaz desmarcou Corona e este assistiu o avançado, que bisou no encontro.

No outro jogo do grupo G, o Rangers venceu o Feyenoord por 1-0. Na próxima jornada, a 3 de outubro, o F. C. Porto joga com o Feyenoord na Holanda.