F. C. Porto venceu o Midtjylland e está nas meias finais da Youth League

Com golos de Ndiaye (15m), Afonso Sousa (77m) e Gonçalo Borges (89m), o F. C. Porto venceu os dinamarqueses do Midtjylland, por 3-0, e apurou-se para a "final four" da versão sub-19 da Liga dos Campeões. Na meia-final, os dragões defrontam, a 26 de abril, em Nyon, o vencedor do jogo entre o Real Madrid e o Hoffenheim

A equipa sub-19 do F. C. Porto foi a primeira a apurar-se para a "final four" da Youth League. Os dragões dominaram toda a partida e conseguiram a segunda presença consecutiva na referida fase da competição.

Assim que o árbitro apitou para o final da partida, os jogadores portistas fizeram a festa no relvado do estádio no Centro de Treinos do Olival.