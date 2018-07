J. Marques e a "longa procissão" processual anunciada pelo Benfica: "Estão à espera que chegue o padre..."

27 Abril 2018 às 17:29 Facebook

Em resposta a João Correia, advogado do Benfica, que diz que os processos e pedidos de indemnização ao F.C. Porto são "uma longa procissão que ainda não saiu do adro", a resposta dos dragões não demorou. "Estão à espera que chegue o padre...", twittou Francisco J. Marques.

O diretor de Comunicação do F. C. Porto usou o Twitter para a reagir às declarações de João Correia, produzidas no site do Benfica, difundidas pela agência Lusa e replicadas por diversos meios, a propósito dos pedido de indemnização anunciados pelo Benfica, por alegados danos decorrentes da violação das regras de concorrência entre as duas SAD.

O advogado do Benfica disse que os 17,7 milhões de euros de reparações exigidas ao F. C. Porto são "apenas o princípio de uma procissão que ainda nem sequer saiu do adro". A resposta do diretor de Comunicação dos dragões não se fez esperar: "Estão à espera que chegue o padre... Cá para mim vai ser uma procissão aos quadradinhos".

O contra-ataque de Marques surgiu depois de o advogado João Correia ter advertido que o pedido de indemnização de 17,7 milhões de euros exigido ao F. C. Porto por concorrência desleal é "apenas o início de uma longa marcha para punir todos os que atacaram o Benfica".

"Todos aqueles que ofenderam e atacaram o Benfica nas mais diversas vertentes (desportiva, moral, económica, empresarial, imagem, honra, dignidade, etc.) vão ser judicialmente acionados, não há dúvidas sobre isso", disse João Correia, citado pelo site oficial do clube.

O porta-voz da equipa de advogados do Benfica explicou que o pedido de indemnização ao F. C. Porto está relacionado com a "violação das regras da concorrência entre instituições" e será um dos vários procedimentos judiciais que o clube lisboeta deverá acionar até ao verão.

"É uma ação de indemnização que decorre da providência cautelar deduzida a favor do Benfica e que visa reparar os danos decorrentes da violação das regras de concorrência entre as duas SAD, isto é, os danos provocados pela SAD do F. C. Porto à SAD do S. L. Benfica", precisou.

Em fevereiro, o Tribunal da Relação do Porto aceitou uma providência cautelar apresentada pelo Benfica, com o objetivo de impedir o F. C. Porto de continuar a divulgar no Porto Canal correspondência eletrónica interna do clube da Luz.

João Correia assinalou que "as repercussões são a curto, médio e longo prazo", admitindo que as ações poderão não se resumir ao território nacional e reforçando que "todos aqueles que perseguiram o Benfica de forma vil serão acionados judicialmente".