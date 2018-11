Fabiano e André Pereira titulares frente ao Belenenses

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:56 Facebook

O F. C. Porto recebe, este sábado, o Belenenses em jogo a contar para a Taça de Portugal.

Para o duelo deste sábado, Sérgio Conceição apenas não pode contar com o lesionado Aboubakar. Do lado do Belenenses, Sagna, Nuno Tomás, Chaby e Tiago Caeiro, também lesionados, não vão a jogo.

Onze do F. C. Porto: Fabiano, Corona, Felipe, Éder Militão, Alex Telles, Herrera, Óliver, Otávio, André Pereira, Soares e Adrián Lopez

Onze do Belenenses: ​​​​​​​Ainda não divulgado.

O pontapé de saída está marcado para as 20.45 horas. A arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve).

Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Éder Militão e Alex Telles; Danilo; Corona, Óliver e Brahimi; Marega e Soares.