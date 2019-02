Ricardo Rocha Cruz Hoje às 17:55 Facebook

O encontro deste domingo do F. C. Porto B frente à Oliveirense, disputado em Pedroso, Vila Nova de Gaia, ficou marcado pela expulsão de Fabiano, guarda-redes dos dragões numa altura em que a equipa já tinha esgotado as substituições. O médio Luizão foi o escolhido pelo técnico Rui Barros e brilhou.

Perto do fim do jogo entre o F. C. Porto B e a Oliveirense, Fati fez um movimento da esquerda para a direita e depois de um lance confuso a bola sobrou para Bouldini. O avançado marroquino rematou, mas Fabiano, que na sequência da jogada estava fora da área, esticou o braço esquerdo e impediu que o remate fosse na direção da baliza.

O guarda-redes recebeu ordem de expulsão aos 84 minutos e, como Rui Barros já tinha esgotado as três substituições, Luizão foi o escolhido para assumir as redes da baliza azul e branca. E acabou com nota positiva.

O médio portista defendeu o livre direto cobrado pelo médio da Oliveirense Sérgio Ribeiro e entusiasmou os adeptos presentes nas bancadas do Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Pedroso.

O F. C. Porto B acabou o jogo com nove jogadores, uma vez que Bruno Costa também foi expulso, já no período de descontos.

O duelo entre F. C. Porto B e a Oliveirense, referente à 22.ª jornada da LigaPro, terminou empatado (1-1). João Graça, da Oliveirense, e Madi, dos dragões, foram os autores dos golos.