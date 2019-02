Fabiano titular no F. C. Porto frente ao Braga

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:21 Facebook

O F. C. Porto recebe esta terça-feira o Braga em jogo a contar para a primeira mão da Taça de Portugal. Fabiano é a grande novidade no onze do F. C. Porto. Palhinha, Marafona e Fransérgio, que fará dupla com Dyego Sousa no ataque, são as novidades nos guerreiros.

Para este encontro, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Aboubakar e Danilo. Do lado do Braga, são seis as baixas, todas por lesão: Marcelo Goiano, Matheus, Ricardo Ferreira, Lucas, Fábio Martins e Pablo Santos.

Onze do F. C. Porto: Fabiano, Manafá, Felipe, Pepe, Alex Telles, Corona, Óliver, Herrera, Otávio, Adrián e Fernando Andrade

Onze do Braga: Marafona; Esgaio, Bruno Viana, Raul Silva e Sequeira; Wilson, Claudemir, Palhinha e Ricardo Horta; Fransérgio e Dyego Sousa.

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga) e o VAR será Hugo Miguel (Lisboa).