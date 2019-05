Fábio Abreu é o primeiro reforço para Vítor Oliveira

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:26 Facebook

O avançado chegou a Portugal em 2011 para representar os sub-19 do Marítimo. De lá para cá, também alinhou nas equipas principal e B dos insulares, mas em 2017 transferiu-se para o Penafiel. Agora, vai voltar a jogar no principal escalão do futebol português.

Fábio Abreu, de 26 anos, é a primeira cara nova do plantel do Gil Vicente para 2019/20. Nas duas últimas temporadas o extremo luso-angolano representou as cores do Penafiel, onde realizou 69 jogos e apontou 20 golos, na LigaPro.

Vítor Oliveira, que vai orientar os galos no regresso à Liga, terá a missão de construir uma equipa de raiz, uma vez que os gilistas, na época finda, estiveram a disputar o Campeonato de Portugal sem qualquer objetivo desportivo.