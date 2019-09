Fábio Cardoso deseja as melhoras a Romário Baró

Hoje às 16:32 Facebook

O central do Santa Clara Fábio Cardoso utilizou as redes sociais, esta quinta-feira, para abordar o encontro do dia anterior com o F. C. Porto e desejar as melhoras a Romário Baró, que saiu lesionado após sofrer uma entrada dura do defesa.

"Jogo intenso e bem disputado de ambas as partes infelizmente não conseguimos ser mais felizes mas merecíamos! Aproveitar para desejar também as rápidas melhoras ao Romário. Agora é altura de descansar e recuperar que domingo temos mais um jogo importante #bravosaçorianos", escreveu o jogador na página pessoal do Instagram.

Saliente-se que o Fábio Cardoso foi protagonista, aos 90 minutos, de uma entrada dura sobre o médio portista, com este a sair do relvado de maca e a chorar, tendo o departamento médico confirmado pouco depois que sofreu um traumatismo direto no tornozelo direito com hematoma e entorse, não sendo ainda conhecido o tempo de paragem.