Fábio Coentrão falha jogo com Tondela por castigo da Taça

O defesa do Sporting Fábio Coentrão vai falhar a visita ao Tondela, na segunda-feira, depois de ter sido suspenso por ter cuspido na direção de adeptos do F. C. Porto, em jogo da Taça de Portugal em futebol.

Segundo comunicado do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a ação do lateral-esquerdo dos 'verdes e brancos' consta do relatório do delegado ao jogo e terá acontecido perto da zona dos adeptos dos dragões junto ao túnel de acesso aos balneários.

Coentrão, de 30 anos, foi substituído aos 83 minutos do jogo de sete de fevereiro, uma derrota por 1-0 em casa do F. C. Porto, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

No mesmo jogo, o argentino Acuña foi expulso, por acumulação de amarelos, aos 90+2. O extremo cumpriu o castigo na receção ao Feirense (vitória por 2-0), de que também esteve ausente o internacional português, suspenso por ter chegado aos cinco amarelos na I Liga antes dessa partida.