Fábio Coentrão não avança e PSG já tem alvo para a vaga de Trapp

A Juventus também está na iminência de se mexer no mercado, no que diz respeito a saídas, mas são notícias relacionadas com o F. C. Porto que estão a agitar a noite desta quarta-feira.

F. C. Porto: Fábio Coentrão é, ao que apurámos, carta fora do baralho portista para a próxima temporada. Ao contrário do que estava previsto, o lateral não vai assinar pelos dragões, embora a sua contratação tenha sido equacionada. A SAD entendeu não avançar com este dossiê.

Paris Saint-Germain: Ciente de que Kevin Trapp vai mesmo deixar o clube, seja para rumar ao F. C. Porto ou ao Eintracht Frankfurt, os parisienses já estão no mercado para preencher a vaga que o guarda-redes alemão deixará no plantel e, segundo a publicação germânica "Kicker", o desejado é o eslovaco Martin Dubravka, do Newcastle, que pode custar 10 milhões de euros. Curiosamente, é esse o valor que o Paris Saint-Germain pretende encaixar com Trapp.

Juventus: Mattia Perin esteve a um passo do Benfica, mas chumbou nos exames médicos e, agora, pode estar a caminho da Premier League. Segundo as mais recentes informações, o guarda-redes deverá rumar ao Aston Villa. Ainda no reino de Cristiano Ronaldo, nota para a notícia avançada pelo jornal sediado em Turim, Tuttosport, segundo a qual o argentino Dybala já terá informado os dirigentes da Juventus que pretende deixar o clube.

Real Madrid: De acordo com o jornal "AS", Gareth Bale recusou a proposta dos chineses do Jiangsu Suning, clube que lhe oferecia 17 milhões de euros por cada um dos dois anos de contrato propostos. Neste negócio, o Real Madrid encaixaria 22 milhões de euros.

Gil Vicente: O internacional búlgaro Bozhidar Kraev é reforço gilista. O médio, de 22 anos, chega por empréstimo do FC Midtjylland da Liga dinamarquesa. Na pretérita temporada, alinhou em 15 jogos e não marcou qualquer golo.