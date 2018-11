JN Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

O Rio Ave anunciou, esta quinta-feira, que Fábio Coentrão foi operado à mão esquerda, depois de se ter lesionado no jogo frente ao Aves, que acabou com a derrota dos vilacondenses por 2-1.

Fábio Coentrão jogou grande parte do encontro frente ao Aves com dores e, no final do encontro, foi confirmada uma fratura de um osso na mão esquerda.

O lateral esquerdo, de 30 anos, foi operado esta quinta-feira, no Hospital da Luz, na Póvoa de Varzim, e vai começar o processo de recuperação em breve.