Fábio Coentrão pede desculpa: "Sou um homem e não uma máquina"

Depois de o V. Setúbal ter marcado o golo do empate frente ao Sporting, Fábio Coentrão saiu do campo visivelmente descontente, acabando por partir a proteção do banco de suplentes. A atitude causou polémica e o jogador já reagiu.

Aos quatro minutos do tempo extra do jogo desta sexta-feira em Setúbal, o defesa-esquerdo dos leões viu cartão amarelo depois de ter protestado com Fábio Veríssimo, quando o árbitro assinalou penálti de Mathieu sobre Edinho, que acabou por marcar o golo do empate. Foi aí que Jorge Jesus, técnico dos leões, substituiu Coentrão por Doumbia.

Ao chegar ao banco de suplentes, o antigo jogador do Benfica, emprestado pelo Real Madrid ao Sporting, não escondeu a tristeza e, depois de dar alguns murros, sentou-se a chorar.

Entretanto, o jogador já esclareceu o comportamento.

"Nem sempre, dentro do campo, as coisas correm como queremos. Fomos à luta, não fomos felizes e isso deixou-nos revoltados. Vivo cada jogo como se fosse o último da minha vida. Não gosto de perder e, muito menos, quando é proibido fazê-lo", começou por escrever Coentrão, no Facebook, este sábado, adiantado que reagiu de forma autêntica e genuína.

"Sou um homem e não uma máquina. Que me desculpem todos aqueles que fazem parte da Família Sportinguista pelo que fizemos e por alguma atitude menos refletida no jogo em Setúbal", escreveu, antes de lembrar que "o futuro é já o próximo jogo".

"O destino de todos nós, Sportinguistas, é sermos felizes. E vamos sê-lo, com atitude e compromisso. A nossa união continua a ser de aço!", rematou.