Fábio Coentrão: "Proposta do F. C. Porto só me encheria de orgulho"

O lateral-esquerdo, de 31 anos, emitiu um comunicado, nas redes sociais, para clarificar as notícias que o relacionaram ao F. C. Porto. Fábio Coentrão admitiu o "alegado interesse" dos dragões, mas acrescentou que "nunca foi formalizado"

No comunicado com quatro pontos, publicado nas primeiras horas da madrugada desta quinta-feira, o antigo jogador, entre outros, de Real Madrid, Benfica e Sporting, deixou claro que gostaria de representar o F. C. Porto, mesmo tendo em conta que não é um jogador do agrado de muitos adeptos azuis e brancos.

"Não recebi direta ou indiretamente nenhuma proposta do F. C. Porto (que obviamente só me encheria de orgulho), apesar de, eu e o meu representante termos recebido contactos de agentes, dando conta de um alegado interesse, que na verdade, nunca foi formalizado", esclareceu o futebolista, que continua livre para assinar por qualquer clube.

Leia o comunicado na íntegra: