Fábio Coentrão reage às críticas da imprensa espanhola

JN Hoje às 16:48 Facebook

Twitter

Fábio Coentrão publicou, esta quarta-feira, nas redes sociais, duas fotografias onde está a treinar com a camisola do Real Madrid, numa clara crítica à imprensa espanhola.

Fábio Coentrão não faz parte dos planos de Lopetegui para a época 2018/19, e o seu futuro continua incerto. Depois de uma época de empréstimo ao Sporting, onde realizou 44 jogos e marcou um golo, o defesa esquerdo tem sido notícia em Espanha.

Num texto com muito ironia à mistura, o jornal "As" recordou, esta quarta-feira, que o atleta foi visto a última vez quando o Sporting perdeu a final da Taça de Portugal, no Jamor, perante o Desportivo das Aves e, que desde então, está "desaparecido".

Ora, o defesa esquerdo não "gostou" e na tarde desta quarta-feira, respondeu com a publicação de duas fotografias e uma óbvia crítica à imprensa espanhola.