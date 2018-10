Fábio Coentrão regressa à convocatória do Rio Ave

JN Hoje às 18:10 Facebook

O regresso de Fábio Coentrão é a nota de destaque na convocatória do Rio Ave para o jogo deste sábado, frente ao Chaves, a contar para a oitava jornada da Liga.

O internacional português volta às opções do treinador José Gomes depois de ter falhado o último jogo, frente ao Torreense, para a Taça de Portugal, devido a uma virose.

Em sentido inverso, o extremo Damien Furtado fica de fora da convocatória, por opção técnica.

Ainda recuperar de lesões, Jambor, Makaridze, Joca, Ronan e Nuno Santos não podem entrar nas opções para este desafio dos vila-condenses.

O Rio Ave, quarto classificado com 14 pontos, recebe este sábado o Desportivo de Chaves, 14.º classificado com sete, numa partida agendada para as 18 horas.