Fábio Coentrão suspenso por dois jogos por declarações após Rio Ave-Benfica

O futebolista internacional português Fábio Coentrão foi suspenso, esta terça-feira, por dois jogos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência das declarações proferidas no final da partida entre o Rio Ave e o Benfica.

Segundo o comunicado divulgado no site oficial da Liga de clubes, o jogador foi castigado pelas "declarações proferidas na superflash", após o encontro da 33.ª jornada da última edição da Liga portuguesa, disputado a 12 de maio, em Vila do Conde, e que terminou com o triunfo dos encarnados (3-2).

Coentrão, que terminou contrato com o Rio Ave e, de momento, se encontra sem clube, foi ainda condenado a pagar uma multa de 1910 euros.

Em causa estão as declarações do internacional português, que deixou críticas à atuação da equipa de arbitragem liderada por Hugo Miguel, questionando "por que razão os árbitros não têm coragem de fazer às equipas ditas pequenas o que fazem às grandes".

"Se é falta, o árbitro tem de marcar falta. Assim torna-se ainda mais complicado. O nosso futebol está assim, infelizmente. Demonstrámos que somos uma boa equipa, lutámos contra quem for. Só tenho pena de não ter tirado pontos ao Benfica hoje", afirmou naquela ocasião.

Recorde, agora, a totalidade da superflash que motivou este castigo.