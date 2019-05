Fábio Coentrão: "Tenho muita pena de não tirar pontos ao Benfica"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:15 Facebook

No final do jogo com o Benfica, que o Rio Ave perdeu por 2-3, Fábio Coentrão deixou críticas à arbitragem, nomeadamente no lance que deu o segundo golo aos encarnados.

"Acho que voltámos a fazer um bom jogo perante uma boa equipa, mas agora estamos no fim do campeonato e eu olho para trás e é complicado jogar nestas condições. Viu-se no lance do 2-0. É falta evidente. Porque é que os árbitros não têm coragem de fazer aqui o mesmo que fazem às equipas grandes? É falta. Ponto final. Assim é ainda mais difícil. Mas o nosso futebol está assim. Este é o estado do nosso futebol. Só tenho pena de hoje não ter tirado pontos ao Benfica. Tenho muita pena", começou por dizer o jogador.

Fábio Coentrão, que representou o Benfica de 2007 a 2011, disse ainda ter de haver uma "reflexão" no futebol português.

"É óbvio que contra uma equipa com o talento do Benfica custa, sofrer o 2-0 assim ainda custa mais. O nosso futebol está assim em Portugal. Infelizmente, com muita pena minha. Isto tem de levar uma reflexão muito grande porque assim é muito complicado", concluiu.

O Benfica venceu, este domingo, o Rio Ave por 3-2 e ficou a um ponto de conquistar o 37.º título.