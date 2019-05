Fábio Coentrão tira calções a Samaris

Hoje às 23:03 Facebook

Fábio Coentrão e Samaris envolveram-se num momento caricato no jogo entre o Rio Ave e o Benfica. O defesa do Rio Ave, que já jogou no Benfica, tirou os calções ao médio grego do Benfica.

Coentrão estava no chão e estendeu a mão ao médio do Benfica para o apoiar, mas este disse-lhe disse que não. O jogador respondeu e tirou-lhe os calções, sendo depois cumprimentado pelo capitão do Benfica André Almeida.

Tudo não passou de uma brincadeira, mas a verdade é que Coentrão arriscou, uma vez que já tinha visto um amarelo.

O defesa ex-Benfica foi um dos mais inconformados no final da partida, queixando-se de um lance na área do Benfica. "Viu-se no lance do 2-0. É falta evidente. Porque é que os árbitros não têm coragem de fazer aqui o mesmo que fazem às equipas grandes?", questionou.

Fábio Coentrão, que representou o Benfica de 2007 a 2011, disse ainda ter de haver uma "reflexão" no futebol português.