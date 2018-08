Hoje às 17:40 Facebook

O defesa internacional português Fábio Coentrão vai jogar no Rio Ave, anunciou esta sexta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Sou eu o novo reforço do Rio Ave", disse Fábio Coentrão, de 30 anos, que jogou na temporada passada pelo Sporting, por empréstimo do Real Madrid, num vídeo partilhado pelos vila-condenses na página oficial no Facebook, sem revelar pormenores da contratação.

O defesa natural de Vila do Conde ainda tinha um ano de contrato com a formação da capital espanhola.

Coentrão cumpriu a sua formação no Rio Ave, do qual se transferiu para o Benfica, em 2007/08. Antes de se afirmar nos 'encarnados', em 2009/10, foi cedido a Nacional, Saragoça e Rio Ave, tendo, depois, rumado ao Real Madrid, em 2011/12, que também o emprestou a Mónaco, em 2015/16, e Sporting, na época passada.

O lateral marcou cinco golos nas 52 presenças na seleção portuguesa, ao serviço da qual esteve nos Mundiais de 2010 e 2014 e no Euro2012.