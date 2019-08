Fábio Espinho rescinde com o Boavista e vai reforçar Feirense

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 19:33 Facebook

Termina a ligação de Fábio Espinho ao Boavista. Os axadrezados anunciaram, esta quarta-feira, a rescisão de contrato amigável com o médio, de 34 anos, que representava o clube desde 2016/17.

"Desta forma, o Boavista agradece ao atleta a sua prestação e toda dedicação ao clube pela forma honrosa que nos representou como um dos capitães de equipa. Desejamos, também, o maior sucesso profissional e pessoal. Serás sempre um de nós! Obrigado, Pantera", pode ler-se no comunicado do Boavista.

O JN sabe que Fábio Espinho já tem tudo acordado com o Feirense. A proposta irrecusável do emblema de Santa Maria da Feira inclui um contrato de dois anos, com mais um de opção.