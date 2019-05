Fábio Veríssimo no Dragão e Jorge Sousa na Luz

Hoje às 12:48 Facebook

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou nomeações para a última jornada da Liga

Já são conhecidos os juízes para os encontros decisivos da última ronda do campeonato: nas contas do título, Fábio Veríssimo (A. F. Leiria) apita o F. C. Porto-Sporting e Jorge Sousa (A. F. Porto) dirige o Benfica-Santa Clara. A final pela manutenção, Tondela-Chaves, fica a cargo de João Pinheiro (Braga).

Eis a lista completa:

F. C. Porto-Sporting

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Martins

4º árbitro: Gustavo Correia

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Paulo Miranda

Benfica-Santa Clara

Árbitro: Jorge Sousa

Assistentes: Nuno Manso e Sérgio Jesus

4º árbitro: Fábio Melo

VAR: António Nobre

AVAR: Pedro Mota

Tondela-Chaves

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Rodrigues e Nuno Eiras

4º árbitro: João Matos

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Mota

Braga-Portimonense

Árbitro: João Capela

Assistentes: Nélson Moniz e Paulo Brás

4º árbitro: Hugo Pacheco

VAR: Vasco Santos

AVAR: Rui Licínio

Marítimo-Boavista

Árbitro: João Malheiro Pinto

Assistentes: Pedro Felisberto e Marco Vieira

4º árbitro: Luís Reforço

VAR: Bruno Paixão

AVAR: Bruno Jesus

Moreirense-Vitória

Árbitro: Carlos Xistra

Assistentes: Nuno Pereira e Jorge Cruz

4º árbitro: Luís Máximo

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Paulo Ramos

Vitória F. C.-Rio Ave

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Bruno Trindade e Tiago Mota

4º árbitro: Humberto Teixeira

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Pedro Ricardo Ribeiro

Feirense-CD Aves

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Venâncio Tomé e Valter Rufo

4º árbitro: João Pinho

VAR: Nuno Almeida

AVAR: Paulo Ramos



Belenenses SAD-Nacional

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Valdemar Maia e Pedro Fernandes

4º árbitro: Carlos Pizarro

VAR: Rui Oliveira

AVAR: João Bessa Silva