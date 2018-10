Fábregas bate recorde como mais rápido a chegar às 100 assistências na liga inglesa

Hoje às 15:28 Facebook

O futebolista espanhol Cesc Fábregas entrou no livro de recordes do Guiness por ter sido o jogador que chegou mais rapidamente às 100 assistências na liga inglesa, anunciaram esta quarta-feira os editores do livro.

"Não sou o mais rápido, não sou o mais forte, não sou o mais flexível e não posso saltar alto. Ainda assim, conquistar este recorde na minha carreira é um dos aspetos que me faz sentir mais orgulhoso", disse Fábregas num comunicado divulgado pelos editores do Guiness.

Cesc Fábregas estreou-se na Premier League em 2004 pelo Arsenal, com apenas 16 anos, e foi contratado pelo Barcelona em 2011 sendo que, três anos depois, em 2014, regressou a Londres para jogar no Chelsea, no qual venceu a competição por duas ocasiões.

O recorde foi atingido a 31 de dezembro de 2016, num jogo frente ao Stoke City, que o Chelsea venceu por 4-2, com Fábregas a precisar de 293 jogos para o conseguir, menos 74 jogos do que o galês Ryan Giggs, ex-jogador do Manchester United.