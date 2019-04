Falava mal do Ajax, mas foi contratado pelo clube. Só não escapou da vingança

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:58 Facebook

Kjell Scherpen foi contratado esta semana pelo Ajax e teve uma receção, no mínimo, caricata. O jovem guarda-redes de 19 anos foi obrigado a escrever 100 vezes "o Ajax é o clube mais bonito da Holanda", depois de se descobrir que o guardião falava mal do clube no Twitter.

Ainda sem sonhar com o que o futebol lhe podia trazer, Kjell Scherpen costumava deixar duras críticas ao Ajax no Twitter. Adepto do Feyenoord, "o grande amor," Kjell Scherpen destilava ofensas ao clube sensação na Liga dos Campeões até que a vida deu uma grande volta.

O guarda-redes, de 19 anos, é um dos atletas mais promissores da Holanda e, depois de ter feito uma época de estreia em grande no Emmen, acabou mesmo por ser oficializado esta quarta-feira... no Ajax, o clube que tanto odiava. Mas o emblema de Amesterdão não perdeu tempo e vingou-se.

No vídeo de apresentação, é possível ver Edwin Van der Sar e Marc Overmars, ex-jogadores e agora dirigentes do clube, a olhar atentamente para o guarda-redes enquanto Kjell Scherpen escreve 100 vezes "o Ajax é o clube mais bonito da Holanda". Estará perdoado?

Veja o momento: