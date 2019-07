Falcão pode voar para a Invicta e De Ligt apresentado

JN Hoje às 13:55 Facebook

De acordo com a imprensa francesa, o F. C. Porto está a tentar o empréstimo de Radamel Falcão junto do Mónaco. De Ligt é reforço na Juventus e tornou-se no segundo defesa mais caro de sempre.

F. C. Porto: Radamel Falcão pode estar de regresso ao Dragão. De acordo com a imprensa francesa, o F. C. Porto está a tentar garantir o avançado através de empréstimo, sendo que o Mónaco pagaria parte do salário. Nas últimas três temporadas ao serviço dos monegascos, o colombiano, que passou pelos dragões entre 2009 e 2011, realizou 118 jogos e apontou 70 golos.

Juventus: Matthijs de Ligt é o novo companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo. O defesa central holandês chega à Juventus proveniente do Ajax, numa transferência de 75 milhões de euros. De Ligt, 19 anos, assinou pelos bianconeri até junho de 2024 e deixa o clube da formação após uma temporada em que marcou sete golos em 55 jogos.

Atlético de Madrid: Mario Hermoso, central de 24 anos, é o novo reforço dos colchoneros. O defesa central, que na passada época somou 35 jogos ao serviço do Espanhol, assinou por cinco temporadas.

Leipzig: É a primeira experiência fora de Paris. Aos 21 anos, Christopher Nkunku assinou pelos alemães do Leipzig. "Estou muito contente por ser jogador do RB Leipzig. Ouvi falar muito sobre o clube e acredito que o meu estilo de jogo encaixa na perfeição", disse o novo camisola 18 do RB Leipzig.

Lille: Continuam a chegar caras novas. Depois de anunciar o internacional angolano Show e o guarda-redes Léo Jardim, ex-Rio Ave, nos últimos dias, o emblema francês oficializou a chegada de mais dois reforços. Benjamim André, médio de 28 anos, e Virgiliu Postolachi, avançado de 19 anos. Ambos assinaram um contrato válido por quatro temporadas.