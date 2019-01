Faleceu Dale Dover, antigo basquetebolista do F. C. Porto

JN Hoje às 12:45 Facebook

Faleceu, aos 69 anos, Dale Dover, antigo basquetebolista norte-americano que representou o F. C. Porto, clube onde jogou entre 1971 e 1974.

No site oficial, o F. C. Porto deixou as sentidas condolências.

" 'Flash', como era conhecido, chegou para fazer do FC Porto campeão nacional de basquetebol em 1971/72, contribuindo decisivamente para a conquista de um título que escapava há 19 anos. A espetacularidade do jogo de Dale Dover lotava qualquer pavilhão em que os Dragões jogassem e a marca que deixou na história do FC Porto perdurará para sempre", pode ler-se no site dos dragões.