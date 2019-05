Faleceu Paes do Amaral, ex-diretor desportivo do Boavista

Hoje às 21:00 Facebook

Responsável axadrezado foi um dos obreiros do campeonato que os axadrezados conquistaram em 2000/01

Faleceu José Paes do Amaral, antigo diretor desportivo do Boavista, que fazia parte da estrutura do clube no ano que os axadrezados se sagraram campeões nacionais, na temporada 2000/01.

Paes do Amaral foi um dos responsáveis pelo único título nacional do Boavista, comandando a estrutura desportiva e fazendo a ligação entre a presidência de João Loureiro e o técnico Jaime Pacheco.

O velório decorre na igreja do Foco e o funeral realiza-se amanhã, sexta-feira, às 9 horas, seguindo depois para o crematório de Matosinhos.