Faltou arte para desatar o nó na Feira

Feirense e Belenenses lutaram muito mas não tiveram inspiração para desfazer o nulo no marcador.

Num encontro muito disputado, mas pouco bem jogado, Briseño foi o primeiro a ameaçar o golo, aos 11 minutos, mas cabeceou por cima do alvo. Contudo, a partir daí, foram raras as oportunidades de real perigo junto das balizas. O Feirense procurou assumir o controlo do jogo, mas esbarrou, sucessivamente, na organização do adversário, que nunca descurou a oportunidade de surpreender em ataques rápidos.

Na segunda parte manteve-se a toda do jogo. Muita luta, mas pouca inspiração. Ao cair do pano, aos 87 minutos, João Silva teve nos pés a melhor oportunidade do jogo, mas o chapéu a Muriel foi devolvido pela trave da baliza.