Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O encontro desta terça-feira entre o Famalicão e o Paços de Ferreira, a contar para a 21.ª jornada da Liga Pro, está com lotação esgotada.

Num jogo que pode decidir a liderança da Liga Pro - neste momento, o Paços de Ferreira lidera com dois pontos de vantagem em relação ao Famalicão - o Estádio Municipal 22 de junho vai poder contar com mais de 5000 adeptos nas bancadas, 400 deles apoiantes do equipa de Vítor Oliveira.

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas.