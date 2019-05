Famalicão oficializa saída de Carlos Pinto por falta de habilitação

Hoje às 14:54 Facebook

A equipa recém-promovida ao principal escalão do futebol português agradeceu ao treinador pelos serviços prestados e informou que esta situação "estava previamente acordada entre as duas partes".

Carlos Pinto já não é o treinador do Famalicão. O treinador que substituiu Sérgio Vieira no comando técnico da formação famalicense, no passado mês de março, foi um dos obreiros do regresso do clube ao convívio com os grandes, mas agora prosseguirá carreira noutro local.

Num comunicado tornado público nesta terça-feira, o Famalicão explicou que "não possuindo habilitação para treinar na I Liga (nível 4), este designio estava previamente acordado entre as duas partes". Entre esta e a próxima semana, o sucessor de Carlos Pinto no Famalicão será apresentado.

Recorde-se que, na temporada passada, Carlos Pinto também subiu o Santa Clara, mas depois não acompanhou os açorianos no principal escalão do futebol português.