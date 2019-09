Famalicão: os segredos de um caso único na Europa

Arnaldo Martins Hoje às 12:56 Facebook

É caso único na Europa. O Famalicão, que está de regresso à montra principal 25 anos depois da última presença, é o único recém-promovido que ocupa a liderança de um dos principais campeonatos europeus.

À quinta jornada, a formação famalicense segue na frente, com 13 pontos, fruto de quatro vitórias e um empate, e é nessa condição que vai entrar em Alvalade, no fecho da sexta jornada, segunda-feira (21 horas), para medir forças com o Sporting. O encontro será, seguramente, um teste para perceber até que ponto este arranque fulgurante da equipa minhota tem pernas para andar ou se é apenas um caso de cinco minutos de... "Fama".

Pelo projeto sustentado, sob alçada da "holding" Quantum Pacific Group, liderada pelo magnata israelita Idan Ofer, que detém 85% da SAD, o caso é sério e pode ser inspirador para outros modelos de gestão.

