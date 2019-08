Famalicão vibra no topo mas sem qualquer euforia

José Pedro Gomes Hoje às 08:53 Facebook

No regresso ao principal campeonato, 25 anos passados, emblema minhoto divide a liderança com o Sporting, deixando a cidade e os adeptos entusiasmados, mas "com os pés bem assentes na terra".

O excelente arranque de campeonato que o Famalicão está a protagonizar no regresso à Liga, 25 anos depois, está a contagiar de entusiasmo a cidade minhota e, claro, a enorme massa adepta do clube. Apesar de reconhecerem que o atual segundo lugar, com os mesmos sete pontos que o líder Sporting, cumprida que está a terceira jornada, é algo atípico, os adeptos mostram o agrado pelo que já foi alcançado, rumo ao primeiro grande objetivo de 2019/20: a permanência.

Esta inicial, e fulgurante, carreira da equipa, que já ganhou lugar na história como sendo a melhor no palmarés de participações do clube no principal escalão do futebol português, tem, por estes dias, dominado as conversas em Famalicão. E tem espelho, também, na adesão dos sócios e simpatizantes aos jogos, tanto em casa como fora, e também na venda do "merchandising", na recém-inaugurada loja do clube, bem no centro da cidade.