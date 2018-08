Família de Michael Schumacher muda-se para Espanha

Hoje às 18:57 Facebook

O antigo piloto alemão Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, e a família vão mudar-se para a localidade espanhola de Andratx, na ilha de Maiorca, noticia a revista suíça "L'Illustré" na edição publicada esta quarta-feira

"Posso confirmar, oficialmente, que Schumacher vai instalar-se no nosso município e que todos estaremos preparados para o receber bem", revelou a presidente daquela municipalidade do arquipélago das Baleares, Katia Rouarch.

De acordo com a revista suíça, que tem periodicidade semanal, a família do ex-piloto da categoria rainha do desporto automóvel comprou uma extensa propriedade em Andratx, que pertencia ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.

Schumacher sofreu um acidente de esqui nos Alpes franceses, em dezembro de 2013, que o deixou muito incapacitado e a família do antigo campeão mundial de F1 tem mantido reserva absoluta sobre a evolução da sua situação clínica.