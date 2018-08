Família portista celebrou título com polvo na ementa em hotel de luxo

Sara Oliveira 16 Maio 2018 às 00:04 Facebook

Twitter

Jogadores e equipa técnica do F. C. Porto juntaram-se, com as respetivas famílias, no hotel Yeatman, em Vila Nova de Gaia, na segunda-feira à noite.

Com a vista para a Invicta como cenário, os obreiros do título de campeão nacional 2017/18 celebraram, sem pressões, com uma ementa personalizada e um carpaccio de polvo na ementa, que não deixou ninguém indiferente.

Uma coincidência gastronómica (ou não) que todos associam ao "polvo" alegadamente orquestrado pelo rival Benfica para dominar o futebol nacional. De resto, foram muitos os pratos à mesa, com uma Ópera de Chocolate a adoçar a boca da família portista que agora entra de férias.

"Seguimos celebrando", partilhou Sara Carbonero no Instagram, deixando ver a decoração inspirada no azul e branco que, segundo a música, coloriu o coração de muitos nos últimos dias.

Esta foi a primeira vez que a mulher do guarda-redes espanhol Iker Casillas viveu a alegria da conquista em Portugal e, pelo que mostrou, já se rendeu à mística do Dragão.