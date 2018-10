Familiares dos jogadores da Chapecoense exigem indemnização

JN Hoje às 22:21 Facebook

Twitter

Os familiares dos jogadores da Chapecoense, que faleceram num acidente de avião na Colômbia, chegaram, esta quinta-feira, à Bolívia, para exigirem uma indemnização.

As famílias esperam encontrar-se com as autoridades da aviação civil boliviana e com representantes das companhias de seguros.

"Nós não recebemos qualquer dinheiro", disse o advogado da comitiva, Josmeyr Oliveira, que aproveitou para salientar "que a necessidade da visita prende-se com a data de 28 de novembro, quando se cumprem dois anos do acidente, sendo o último dia de prazo para o pedido das indemnizações".