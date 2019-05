Farense abre processo disciplinar a Jorge Ribeiro por alegada tentativa de agressão a Geraldes

Hoje às 18:36 Facebook

O Farense, da LigaPro de futebol, abriu, esta sexta-feira, um processo disciplinar ao capitão Jorge Ribeiro após uma suposta discussão com o dirigente André Geraldes, confirmou fonte da SAD.

O jogador "encontra-se suspenso e foi alvo de um processo disciplinar", explicitou a mesma fonte, sem tecer mais comentários sobre a alegada tentativa de agressão ao diretor executivo da SAD algarvia, noticiada, esta sexta-feira, pela imprensa desportiva.

Em comunicado oficial publicado na página do clube de Facebook, o Farense limitou-se a informar que "o clube e o seu presidente não vão tolerar quaisquer atos de indisciplina vindos de qualquer atleta do futebol profissional da SAD que visem ir contra os interesses do clube e de uma instituição centenária".

"Depois de vários comportamentos que, no entendimento da direção, foram pouco profissionais, a administração da SAD agirá em conformidade na defesa dos seus colaboradores e demais estrutura", acrescenta o Farense.

A equipa algarvia, 12.ª classificada, com 40 pontos, precisa apenas de um ponto na receção de domingo ao Académico de Viseu para assegurar matematicamente a permanência na competição, mas até poderá perder, se outro dos quatro clubes envolvidos também seja derrotado.