Farense pede boleia para dois adeptos

Sofia Esteves Teixeira 10 Junho 2018 às 17:40 Facebook

Twitter

O Farense, que este domingo disputa a final do play-off do Campeonato de Portugal, frente ao Mafra, no Estádio Nacional, emitiu um comunicado a pedir boleia para dois adeptos poderem ir assistir ao encontro.

O clube algarvio, que assegurou a subida à II Liga, disputa este domingo, frente ao Mafra, a final do play-off do Campeonato de Portugal, às 17 horas. Antes do encontro, o Farense emitiu um comunicado nas redes sociais a pedir boleia para dois adeptos algarvios que perderam o autocarro que ia para o Jamor.

"Pedimos a quem ainda vem a caminho, se tiver possibilidade de parar na estação de serviço de Almodôvar e levar 2 adeptos que tiveram a infelicidade de perder o autocarro de transporte aquando da paragem", pode ler-se.