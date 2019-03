Farmacêuticos devolveram 667 mil euros e crime passa de burla a falsidade informática

Hoje às 10:59 Facebook

Farmacêuticos do Grande Porto acusados de uma burla qualificada de 667 mil euros ao Serviço Nacional de Saúde, entre 2012 e 2016, acabaram pronunciados apenas por falsidade informática e falsificação de documentos, porque restituíram as verbas.

Fonte judicial disse hoje à Lusa que o crime de burla qualificada, imputado a quatro farmacêuticos e três empresas do ramo de Vila Nova de Gaia e Porto, foi declarado extinto, uma vez que, em 2018, já em fase de instrução do processo, a Administração Regional de Saúde do Norte desistiu de queixa, tendo em conta que os arguidos devolveram o valor recebido indevidamente.

Em causa está a obtenção de comparticipações fraudulentas, através da manipulação do sistema informático.

As acusações relativas aos crimes que restam - falsidade informática e falsificação de documentos - são avaliadas a partir de quarta-feira por um coletivo de juízes do Tribunal de São João Novo, no Porto.

Na mesma instância está a julgar-se um outro processo relacionado com burlas ao Serviço Nacional de Saúde, neste caso uma alegada burla de 352.915,18 euros, envolvendo um farmacêutico e um médico de Mesão Frio, no distrito de Vila Real, que tem nova audiência marcada para quinta-feira.