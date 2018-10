Farto do trânsito, Mourinho deixa autocarro e vai a pé para o estádio

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 19:49 Facebook

O trânsito caótico impediu a comitiva do Manchester United de chegar a horas a Old Trafford, para o jogo da Liga dos Campeões frente à Juventus, e José Mourinho decidiu abandonar o autocarro e fazer o resto do percurso até ao estádio a pé.

"Já sabem que mudámos de hotel. Fica ao virar da esquina. Os jogadores estão no autocarro há 45 minutos, mas eu vim pelo meio dos adeptos e ninguém me reconheceu. Demorei dois minutos. Os jogadores não o conseguiram fazer em 45 minutos", disse José Mourinho aos jornalistas.



Esta já não é uma situação nova. No jogo frente ao Valência, a contar para a Liga dos Campeões, a comitiva do Manchester United também se atrasou devido ao trânsito.