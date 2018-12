Fase final da Liga dos Campeões de futsal realiza-se em Almaty

Hoje às 14:03 Facebook

Twitter

A fase final da Liga dos Campeões de futsal, que terá a participação do Sporting, vai decorrer em Almaty, no Cazaquistão, entre 25 e 28 abril de 2019, anunciou a UEFA, em comunicado.

Após reunião do Comité Executivo, em Dublin, a UEFA decidiu levar pela terceira vez a prova para a segunda maior cidade do Cazaquistão, onde, além do campeão português, estarão presentes as equipas espanholas do Inter Movistar e do FC Barcelona, bem como o anfitrião Kairat Almaty.

O Sporting, que na Ronda de Elite garantiu o apuramento, ao empatar 1-1 com o Benfica no jogo decisivo do Grupo C, tentou que a fase final decorresse em Portugal, mas a opção pelo Altice Fórum, em Braga, não foi a escolhida pelos responsáveis da UEFA.

O Kairat acolheu a fase final na Almaty Arena em 2017, quando o Inter bateu a equipa anfitriã nas meias-finais e o Sporting no encontro decisivo, com mais de 28.000 espetadores a assistirem aos quatro jogos.

O Palácio dos Desportos de Baluan Sholak, em Almaty, foi também palco da edição de 2011, na qual o Sporting venceu o Kairat por 3-2 nas meias-finais, mas não evitou a derrota na final frente aos italianos do Montesilvano.

As outras cidades que receberam a prova desde a criação da fase final com quatro equipas foram Múrcia (Espanha), em 2007, Moscovo, em 2008, Ecaterimburgo (Rússia), em 2009, Lisboa, em 2010 e 201, Lleida (Espanha), em 2012, Tbilissi, em 2013, Baku, em 2014, Guadalajara (Espanha), em 2016, e Saragoça (Espanha), em 2018.