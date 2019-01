F.C. Porto apresenta queixa contra Valdemar Duarte e o Benfica

Hoje às 17:59 Facebook

O F.C. Porto vai apresentar queixa contra Valdemar Duarte e contra o Benfica, anunciou, nesta quinta-feira, Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões.

Em causa está alegadamente "o discurso do ódio e falta de nível" que, na opinião do diretor portista "mostra o que é o Benfica de LFV, que deve desculpas a todos os adeptos de futebol. Têm a palavra os tribunais, a ERC, o Sindicato dos Jornalistas e a FPF", acrescenta Francisco J. Marques.

A polémica surgiu no relato ao minuto na BTV, no jogo de terça-feira com o campeão nacional, das meias-finais da Taça da Liga de futebol, em que Valdemar Duarte, comentador da BTV, chamou "corja" ao F.C. Porto.