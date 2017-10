F.C. Porto avança para a fase de grupos da Europe Cup

Ontem às 23:14 Facebook

O F. C. Porto garantiu, esta quarta-feira, a presença na fase de grupos da FIBA Europe Cup, em basquetebol, apesar de ter perdido, em casa, com os israelitas do Bnei Herzliya, por 83-85, valendo-lhe o triunfo fora por três pontos (68-65), na primeira mão da segunda ronda de qualificação.

Os dragões integrarão o Grupo C, onde vão medir forças com os montenegrinos do Mornar Bar, os finlandeses do Kataja Basket e os austríacos do Kapfen-berg Bulls. Os jogos estão agendados para 18 e 25 de outubro, 1, 8 e 15 de novembro e 6 de dezembro.

Na receção aos israelitas, os portistas até entraram melhor, mas fecharam o parcial a perder por cinco pontos, desvantagem que foi anulada no segundo período, o melhor da equipa de Moncho López.

Após o intervalo, foi o Bnei Herzliya a assumir o controlo e a dar a volta ao jogo, obrigando os portistas reagir para tentarem manter-se o mais perto possível e assim beneficiarem da vantagem alcançada na primeira mão.