F.C. Porto B elimina Liverpool

A equipa B do F. C. Porto bateu a congénere sub-23 do Liverpool, por 2-1, e apurou-se para as meias-finais da Premier League International Cup.

Em jogo disputado nesta noite de quarta-feira, no Estádio do Tranmere Rovers, em Birkenhead, e que foi realizado à porta fechada, por determinação das autoridades e da segurança rodoviária, para se evitar a deslocação de adeptos em condições atmosféricas muito adversas, o relvado encheu-se de neve, sobretudo no segundo tempo da partida, quando o F. C. Porto deu a volta ao marcador.

Os dragões estiveram a perder, mas conseguiram o triunfo com um remate de Bruno Costa e outro de Santiago Irala, este já no terceiro minuto dos descontos.

Detentor do troféu organizado pela Liga Inglesa, o F.C. Porto jogará o acesso à final com o Arsenal, que bateu o Dínamo de Zagreb, por 2-1. O outro finalista será encontrado entre o Villarreal (2-0 ao Manchester United) e o vencedor do último desafio dos quartos-de-final, que oporá o Sunderland ao Newcastle.