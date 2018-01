Ontem às 22:50, atualizado hoje às 00:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Com um golo de Marega, o F. C. Porto bateu o Tondela (1-1) no Estádio do Dragão e retomou a liderança isolada do campeonato, beneficiando também do empate do Sporting em Setúbal (1-1).

Ainda com um jogo em atraso (ou metade dele, o que foi cancelado no Estoril e reagendado para 21 de fevereiro), os dragões passam a somar 48 pontos, mais um do que o Sporting.

O Benfica, terceiro classificado, com 43 pontos, joga este sábado (18.15 horas), no Estádio da Luz, com o Desportivo de Chaves.