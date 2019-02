Marega com rotura muscular na coxa esquerda falha próximos jogos

Hoje às 15:29 Facebook

O exame realizado esta segunda-feira confirmou a gravidade da lesão sofrida pelo avançado maliano em Guimarães. Vai ficar afastado da competição durante algumas semanas e desfalca, para já, a equipa no duelo com a Roma dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Marega foi substituído aos 76 minutos do duelo com o Vitória e abandonou o relvado do Estádio D. Afonso Henriques em lágrimas, deixando perceber que se tratava de uma lesão grave. A rotura afasta Marega do jogo de sexta-feira com o Moreirense, da 21.ª jornada da Liga e do encontro da Champions com a Roma, na terça-feira da próxima semana na capital italiana.

É natural que o problema físico impeça, ainda, Marega de defrontar V. Setúbal (dia 16), Tondela (dia 22) e Braga (dia 26, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal). Pouco provável é também a possibilidade do avançado recuperar a tempo de defrontar o Benfica, no jogo da 24.ª jornada do campeonato que está, para já, agendado para o dia 3 de março.

Três dias depois, os dragões recebem a Roma, na segunda mão dos oitavos de final da Champions.