O F.C. Porto deu, na noite deste domingo, as boas-vindas a Paulinho, reforço dos dragões, cedido pelo Portimonense, até final da época.

Paulinho, médio brasileiro de 23 anos, é o segundo reforço confirmado para Sérgio Conceição no mercado de inverno, depois do avançado Majeed Waris, que chegou aos 'dragões' por empréstimo do Lorient.